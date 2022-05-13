В России запустили отечественные тесты на аллергены

Медицинская компания «ЛабКвест» сообщила о запуске новых исследований на пыльцевые аллергены методом иммуноферментного анализа. Тесты специально разработаны для отечественного потребителя. Об этом сообщили «Медицинскому вестнику» в пресс-службе компании.

Производителем диагностических наборов является НПО «Иммунотэкс». Цена комплекса тестов на 11 аллергенов трав или деревьев — 2,5 тыс. руб., на 22 аллергена — 4,5 тыс. руб. Для запуска новых продуктов были проанализированы запросы пациентов, выявлены типы аллергии, характерные в том числе для средней полосы России. Самыми востребованными оказались исследования на определение аллергенов пыльцы растений.

В компании «ЛабКвест» сообщили изданию, что сейчас есть перебои с поставками импортных расходных материалов для молекулярных исследований. В ближайшее время российский рынок могут покинуть крупные зарубежные производители приборов и аллергочипов ImmunoCAP и IMMULITE. Заместить эти аллергочипы китайскими аналогами невозможно: у производителей из Китая нет зарегистрированных наборов на некоторые востребованные на территории России аллергены. К тому же референсные значения могут отличаться.

По данным BusinesStat, в прошлом году продажи диагностических реагентов в России выросли почти в 1,5 раза — до 111,5 млн упаковок. Эту динамику продаж ускорила пандемия COVID-19.

В середине апреля в Минздраве сообщили, что препаратов для купирования симптомов сезонной аллергии, в том числе в виде спреев и капель, в российских аптеках и на складах достаточно. По данным Росздравнадзора, в 2021 году было выпущено в гражданский оборот 98 торговых наименований антигистаминных лекарственных препаратов, с начала этого года — еще 83.

Артем Косенок

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