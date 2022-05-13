Novavax сообщила о первом прибыльном квартале

Novavax опубликовала финансовые результаты за I квартал 2022 года. Это первый квартал, за который компания начала получать прибыль.

Novavax опубликовала результаты I финансового квартала этого года. Общий доход за этот период составил 704 млн долл. по сравнению с 447 млн долл. за аналогичный период 2021 года. Из этой суммы 586 млн долл. пришлись на продажу вакцины от COVID-19 NVX-CoV2373, 19 млн долл. — на лицензионные платежи и продажи адъювантов и еще 99 млн долл. — на доходы от грантов.

Чистая прибыль за первые три месяца этого года составила 203 млн долл. За тот же период 2021 года компания понесла чистые убытки в размере 222,7 млн долл. Компания также подтвердила свой прогноз выручки на 2022 год в размере от 4 млрд до 5 млрд долл.

В то же время CNBC пишет, что Novavax еще не получила заказ от международной инициативы COVAX, которая закупает вакцины для стран с низким уровнем дохода. Сроки и количество будущих заказов от COVAX пока что неясны и это может повлиять на будущую выручку, рассказал аналитикам финансовый директор компании Джим Келли.

Главный коммерческий директор Novavax Джон Триццино рассказал аналитикам, что прогноз по доходам на рынке США также можно считать положительным, если вакцина будет одобрена FDA. На текущий момент препарат одобрен в Великобритании, ЕС, ОАЭ, Новой Зеландии, Сингапуре, Южной Корее и ряде других стран. В этом году компания поставила более 42 млн доз вакцин на их рынки.

Клинические испытания вакцины от Novavax в США и Мексике показали, что она на 90% эффективна для предотвращения легкой и на 100% для предотвращения тяжелой формы COVID-19. Но это исследование проводилось с декабря 2020 года по апрель 2021-го, задолго до появления вариантов коронавируса «Дельта» и «Омикрон». В декабре прошлого года компания опубликовала результаты лабораторного исследования. Они показали, что вакцина вызывает иммунный ответ против варианта «Омикрон», хотя и не такой сильный, как ответ против исходного варианта вируса.

Николай Соколов

pharmvestnik