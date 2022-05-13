Фармпроизводители сообщили о дефиците вспомогательных веществ для лекарств

Фармпроизводители в России сообщили о дефиците вспомогательных веществ для лекарств: красителей, стабилизаторов, загустителей. Замену им предприятия ищут в Китае, Индии, Турции и на местном рынке. Это может привести к временному сбою в производстве и росту цен, говорят эксперты.

Фармпроизводители в России сообщили о дефиците вспомогательных веществ для лекарств, которые ранее закупались в основном в США и Евросоюзе. В частности, речь идет о красителях, стабилизаторах и загустителях, рассказали «Коммерсанту» несколько участников рынка.

Представитель российского дистрибьютора и производителя химического сырья ТД «Химмед» говорит, что ряд иностранных компаний были вынуждены приостановить отгрузки в России из-за санкций, некоторые испытывают сложности из-за проблем в логистике или эпидемиологической ситуации в стране-производителе. Официально о прекращении или приостановке работы в России объявили немецкий концерн BASF, испанская Croda, а также нидерландский дистрибьютор сырья IMCD.

Главный исполнительный директор «Озон Хелскеа» Андрей Горшков сообщил, что прекратили поставки либо перешли на полную предоплату платежей также испанская Menadiona, итальянская Faci, немецкая Th. C. Tromm. В фармкомпании «Вертекс» добавили к списку и американского производителя полимеров для отрасли Lubrizol. Президент группы «Фармасинтез» Викрам Пуния рассказал, что прекративших поставки компаний «не так много» и трудности возникают с «десятком» из сотен наименований веществ, но эти сложности сказываются на производстве.

По словам собеседников издания, производители ищут замену веществам в Китае, Индии, Турции и на местном рынке, также рассматриваются страны Латинской Америки. Однако окончательно решить вопрос пока не удается.

Как отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, из-за перехода на альтернативный канал поставок сырья могут появиться временные перебои с производством, а также вырасти цены, но сложностей возникнуть не должно.

На прошлой неделе американское Бюро переписей привело статистику, согласно которой объем экспорта фармацевтической продукции из США в Россию в марте сократился более чем в четыре раза, — с 60 млн до 14 млн долл.

Ранее «ФВ» писал, что в начале мая нидерландский поставщик фармингредиентов IMCD заявил о прекращении своей деятельности в России: компания приняла решение закрыть свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Также в марте и апреле еще ряд зарубежных компаний сообщили об изменении в работе на российском рынке. Так, они прекратили инвестиции и приостановили новые клинические исследования в стране. При этом часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Артем Косенок

pharmvestnik