В Госдуме попросили правительство усилить контроль за спиртосодержащими лекарствами

Правительство попросили усилить контроль за спиртосодержащими лекарствами. Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором попросил ее дать поручение ведомствам выработать согласованную позицию по поводу регулирования объема таких препаратов.

Правительство попросили усилить контроль за спиртосодержащими лекарствами. Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он просит ее дать поручение ведомствам выработать согласованную позицию по поводу регулирования объема таких препаратов и представить ее в комитет до 10 июня, пишет ТАСС.

По данным ЕГАИС, в I квартале этого года был зафиксирован резкий рост объема производимой фармацевтической субстанции этанола: он составил 1,7 млн декалитров. Это в 5,3 раза больше, чем за тот же период 2021 года. При этом, по данным Росалкогольрегулирования, потребность фармпромышленности в этаноле не превышает 4 млн декалитров в год, а резкий рост объемов его производства свидетельствует «о возникновении канала нелегального сбыта спиртосодержащих лекарственных препаратов», говорится в письме.

Для учета производства и оборота спиртосодержащих препаратов, в отличие от этанола, действует только маркировка средствами идентификации. Поэтому комитет запросил позиции ведомств по поводу решения такой проблемы. В Минфине, в частности, полагают, что необходимо ограничить до 1 литра объем тары, в которой допускается реализация спиртосодержащих лекарств, а также установить ответственность за их реализацию организациям, не имеющим лицензии на фармацевтическую или медицинскую деятельность.

Росздравнадзор предложил рассмотреть вопрос о внесении поправок в законодательство в части запрета перепродажи лекарственных препаратов, содержащих этанол, между оптовиками. Минздрав считает возможным подключение Росалкогольрегулирования к системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

В декабре 2021 года правительство расширило до 137 позиций перечень спиртосодержащих медицинских изделий, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие закона о госрегулировании оборота спиртосодержащей продукции. Изначально перечень таких медизделий был утвержден Распоряжением Правительства РФ № 2355-р от 15.09.2020. Он содержал 41 позицию. Перечень формирует комиссия, созданная при Росздравнадзоре, по заявлению производителя.

Артем Косенок

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