Минздрав России заявил об угрозе населению Европы из-за закрытия московского офиса ВОЗ

В Минздраве России сообщили, что резолюция Всемирной организации здравоохранения о возможном переносе расположенного в Москве офиса Европейского регионального бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними создает угрозу населению Европы. Об этом заявил выступивший по видеосвязи на сессии заместитель главы Минздрава России Андрей Плутницкий. Накануне, 10 мая, на специальной сессии была принята резолюция, которая предлагает директору Европейского регионального бюро ВОЗ Хансу Клюге изучить возможности переноса офиса ВОЗ «за пределы Российской Федерации». Также предлагается приостановить проведение всех региональных совещаний, конференций и семинаров в России. Резолюцию инициировала Украина, ее подписали 38 стран — членов ВОЗ. В итоге за нее проголосовали Украина, Грузия, Турция, Молдавия, Израиль, а также страны Евросоюза. Против выступили Россия, Белоруссия и Таджикистан, воздержались Армения и Казахстан.

«Ее принятие неминуемо приведет к сворачиванию программ оказания медицинской помощи заинтересованным странам, разрушению взаимодействия в интересах обеспечения здоровья населения Европейского региона ВОЗ и всего мира, что совершенно не соотносится с уставом ВОЗ», — сообщил он (цитата по РИА «Новости»).

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что резолюция носит исключительно политический характер. По его словам, сфера здравоохранения должна оставаться вне политики. Пункты резолюции направлены на разрушение сотрудничества в сфере здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ. «Врачи оказывают медицинскую помощь, спасая жизни, вне зависимости от политической ситуации и вне зависимости от национальности, места жительства и политических взглядов пациентов, — сказал Кузнецов «Интерфаксу». — При этом сама резолюция противоречит Конституции ВОЗ и задачам, стоящим перед организацией».

Он отметил, что принятие резолюции не окажет негативного влияния на оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение, а также на ход научных исследований и гуманитарную деятельность в России.

Артем Косенок

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