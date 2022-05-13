Pfizer купит Biohaven и зайдет на рынок препаратов от мигрени

Pfizer приобретет компанию Biohaven Pharmaceutical, которая производит препараты от мигрени. Сумма сделки составит 11,6 млрд долл.

Pfizer заявила, что приобретет компанию Biohaven Pharmaceutical за 11,6 млрд долл., сообщает Reuters. По условиям сделки Pfizer приобретет все акции Biohaven, которыми она еще не владеет, по цене 148,5 долл. за акцию. В ноябре она уже приобрела 2,6% акций Biohaven.

Основным активом, который Pfizer получает в результате сделки, будет уже одобренный препарат Biohaven Nurtec ODT. Он относится к классу препаратов для лечения мигрени, называемых ингибиторами пептида, связанного с геном кальцитонина (CGRP). Компания также разрабатывает шесть других средств от мигрени.

Объем продаж Nurtec в 2021 году составил 462,5 млн долл. Препарат конкурирует с двумя ингибиторами CGRP от AbbVie. Наиболее продаваемыми препаратами в этом классе являются инъекционные препараты от Eli Lilly и Amgen.

Biohaven прогнозирует, что продажи Nurtec в 2022 году составят от 825 до 900 млн долл. Pfizer заявила, что удвоит торговый персонал, который занимается продажей средства. По прогнозам компании, ингибиторы CGRP в конечном итоге будут составлять около 40% от выписываемых рецептов от мигрени. Сейчас они составляют 5%.

Сделка добавит «прорывную франшизу против мигрени в наше портфолио, которую мы затем можем расширить и предложить еще большему количеству пациентов», — заявил руководитель отдела бизнес-инноваций Pfizer Аамир Малик.

Pfizer планирует выделить бизнес по созданию препаратов от мигрени Biohaven в новую публичную компанию. Производитель лекарств заявил, что годовой объем продаж препаратов от мигрени Biohaven может превысить 6 млрд долл.

Николай Соколов

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