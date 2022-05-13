Минздрав исключил из реестра пять фармсубстанций

Минздрав отменил государственную регистрацию пяти фармсубстанций. Среди них четыре субстанции производства ЗАО «Фармацевтический завод Эгис» и одна АО «КРКА, д.д., Ново Место». Регуляторные решения в отношении фармсубстанций вынесены на основании заявлений производителей или уполномоченных юридических лиц.

Минздрав исключил из реестра пять фармсубстанций. Информация об этом была размещена на портале Госреестра лекарственных средств.

Из реестра исключены фармсубстанции:

«Бисопролола фумарат» (бисопролол), субстанция-смесь, производитель АО «КРКА, д.д., Ново Место» (Словения), номер реестровой записи: ФС-000602 от 04.06.2013, уполномоченное юридическое лицо ООО «КРКА-РУС» (Словения); «Нифедипин» (нифедипин), субстанция, производитель ЗАО «Фармацевтический завод Эгис» (Венгрия), номер реестровой записи: ЛСР-004129/09 от 26.05.2009; «Прометазина гидрохлорид» (прометазин), субстанция, производитель ЗАО «Фармацевтический завод Эгис» (Венгрия), номер реестровой записи: ЛСР-010616/08 от 26.12.2008; «Tофизопам» (тофизопам), субстанция, производитель ЗАО «Фармацевтический завод Эгис» (Венгрия), номер реестровой записи: ЛСР-004063/09 от 25.05.2009; «Бенциклана фумарат» (бенциклан), субстанция, производитель ЗАО «Фармацевтический завод Эгис» (Венгрия), номер реестровой записи: ЛСР-008314/08 от 21.10.2009.

Вероника Догузова

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