В РАН предложили запустить программу импортозамещения в стоматологии

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова и главный внештатный специалист-стоматолог, академик РАН Олег Янушевич предложил Совету РАН по материалам и наноматериалам и Отделению медицинских наук РАН сформировать с Минздравом и Минпромторгом рабочую группу по импортозамещению в стоматологии, которая вместе с профильными НИИ разработает специальную программу. По данным Янушевича, сейчас доля стоматологических материалов, произведенных по отечественным технологиям, составляет 14%. Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова и главный внештатный специалист-стоматолог, академик РАН Олег Янушевич предложил Совету РАН по материалам и наноматериалам и Отделению медицинских наук РАН сформировать с Минздравом и Минпромторгом рабочую группу по импортозамещению в стоматологии, которая вместе с профильными НИИ разработает специальную программу. По данным Янушевича, сейчас доля стоматологических материалов, произведенных по отечественным технологиям, составляет 14%.

Янушевич также рассказал, что объем рынка стоматологических материалов в России составляет 100 млрд рублей, но доля российских производителей не превышает 10%.

«У нас всего в списке Росздравнадзора 3 634 сертифицированных наименования. Из них на долю импортных материалов приходится 68%, при этом 18% – это то, что производят отечественные производители, но с использованием импортных компонентов. А чисто отечественных материалов, которые производятся из отечественного сырья по отечественной технологии, у нас всего лишь 14%», – заявил академик.

Полное отсутствие отечественных аналогов отмечается по 89 позициям, а положительная картина наблюдается в сегменте производства мебели для оснащения стоматологических кабинетов (в России и Белоруссии производится 80–90% таких медизделий). Также выпускаются стоматологические установки. Однако, по словам Янушевича, запчасти для них закупались за рубежом. Импортозамещение отсутствует и в области производства брекет-систем.

«Если мы возьмем рентгеновское оборудование, то здесь у нас реальная проблема. Рентгеновское оборудование для стоматологии мы не производим», – подчеркнул ректор МГМСУ.

В марте 2022 года в Минздраве сообщили, что в России и «дружественных странах» не производится около половины номенклатуры зарегистрированных в РФ медизделий. Среди критически важных – эндопротезы, комплектующие для анестезиологии и реаниматологии, медизделия для трансплантологии, диализа и другие.

В апреле 2022 года американская компания Align Technology – производитель прозрачных кап (элайнеров) Invisalign, применяемых для коррекции прикуса, приостановила их поставки в Россию. На долю компании в РФ приходилась основная часть процедур по установке элайнеров. Стоматологические клиники вынуждены переключаться на изделия других производителей.

В России на производстве элайнеров специализируются компании «Флексилайнер», «Стар Смайл», «Доммар», «Цифротех» и другие. По словам генерального директора компании «Стар Смайл» Владимира Луценко, продажи элайнеров в марте этого года на 114% превысили уровень марта 2021 года и на 42% – показатели февраля 2022 года. В связи с приостановкой поставок элайнеров Invisalign в апреле в «Стар Смайл» ожидают рост оборота еще на 25–30%.