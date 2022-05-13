Британские испытания четвертой дозы вакцины показали повышенную защиту от COVID-19

Согласно результатам британского исследования COV-BOOST, введение четвертых бустерных доз вакцин против коронавирусной инфекции продемонстрировало увеличение уровня защиты от вируса, особенно среди людей старше 70 лет. Однако ученые предостерегли относительно краткосрочной защиты от инфекции – маловероятно, что она будет устойчивой.

В апреле 2022 года Великобритания сделала доступными четвертые бустеры для возрастной группы старше 75 лет и наиболее уязвимых слоев населения.

Исследование COV-BOOST показало, что через 2 недели после получения 4-ой дозы, вакцины «хорошо переносились» и «усиливали иммунитет». В него вошло 133 участника. Научные работники заметили, что «пиковые ответы после 4-ой вакцинации были подобны и, возможно, лучше, чем после 3-ей дозы».

Несмотря на это, испытание, опубликованное в журнале The Lancet Infectious Diseases, резюмировало, что значительное увеличение антител к спайк-белку, вероятно, быстро пойдет на убыль, как это наблюдалось после 3-ей дозы.

Участниками исследования были 70-летние пациенты и частично моложе, и все они получили дозу вакцины Pfizer или половинную дозу Moderna примерно через 6 месяцев после 3-его бустера.

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