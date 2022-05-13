Roche сообщает о промежуточных результатах исследования иммунотерапии при НМРЛ

Фармацевтическая компания Roche анонсировала результаты исследования SKYSCRAPER-01 III фазы, в котором оценивалась анти-TIGIT иммунотерапия тираголумабом с атезолизумабом против применения только атезолизумаба в качестве начальной терапии людей с местнораспространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легких (НМРЛ) с высоким уровнем PD-L1.

Испытание не достигло своей составной первичной конечной точки выживаемости без прогрессирования. В этом первом анализе другая составная первичная конечная точка общей выживаемости была недостаточно развитой, и исследование будет продолжаться до следующего запланированного этапа анализа. Численное улучшение наблюдалось в обеих первичных конечных точках.

Данные свидетельствуют о хорошей переносимости тираголумаба в комбинации с атезолизумабом, и при добавлении тираголумаба не было выявлено новых сигналов безопасности.

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