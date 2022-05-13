«Фармасинтез» начнет производить препарат «Миробивир» в первой половине мая

Начало производства препарата для лечения коронавирусной инфекции «Миробивир», который разработала компания «Фармасинтез», запланировано на первую половину мая 2022 года.

«Начало производства запланировано на первую половину мая на заводе „Фармасинтез” в Иркутске», – сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В гражданский оборот препарат должен поступить в середине июня текущего года. Как уточнили в «Фармасинтезе», не планируется поставлять «Миробивир» на экспорт.

Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало препарат от коронавируса «Миробивир» на основе комбинации «Нирматрелвира» и «Ритонавира», разработанный «Фармасинтезом», 4 мая. Это аналог перорального препарата Paxlovid от компании Pfizer.

Показание к применению «Миробивира» – лечение новой коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения, не требующее дополнительного лечения с применением кислорода.

«„Нирматрелвир” блокирует образование фермента, необходимого вирусу для репликации (размножения), поэтому при применении препарата останавливается процесс репродукции вируса внутри клеток организма. „Ритонавир”, как мощный ингибитор метаболизма, обеспечивает необходимую концентрацию „Нирматрелвира” в организме, повышая эффективность терапии», – пояснили в пресс-службе компании.

gxpnews