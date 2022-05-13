Минпромторг: отечественное медоборудование за два года должно занять половину рынка РФ

Как заявили в Минпромторге по итогам совещания руководителя министерства Дениса Мантурова с производителями медицинской техники и ведомствами, через два года половина медоборудования в России должна быть отечественной.

Отмечается, что с 2019 года российские компании существенно увеличили объемы поставок медицинского оборудования. Изданию в Минпромторге не сообщили о текущей доле отечественной медтехники.

«Сегодня стоит задача нарастить долю отечественного медицинского оборудования на рынке до 50% за два года и до 80% – к 2030 году. Для достижения этих амбициозных показателей Минпромторг России готов оказать поддержку предприятиям отрасли», – гласит сообщение пресс-службы министерства.

Минпромторг в том числе намерен проработать с Минфином и Минздравом изменение налоговых режимов для производителей техники. Кроме того, планируется изучить возможность стимулирования локализации медизделий и увеличения объемов их закупок для государственных нужд.

По просьбам компаний министерство изучит возможность увеличения запасов госрезерва и развития испытательных лабораторий медизделий. Как подчеркнул Мантуров, некоторые производители воспользовались кредитами по льготной ставке в качестве системообразующих предприятий.

Производители, в частности, попросили о сокращении сроков выдачи и изменения регудостоверений на медтехнику, а также сертификатов о происхождении товара и актов экспертизы.

Председатель консорциума «Медицинская техника» Иван Ожгихин предложил создать маркетплейс отечественного медоборудования на базе государственной информационной системы промышленности. Благодаря этому медицинские организации смогут быстро закупать необходимую технику.

Как стало известно в апреле, резидент «Титановой долины» будет производить медоборудование и медтехнику.

Правительство ранее запретило вывозить из России медицинское оборудование.

gxpnews