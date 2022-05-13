J&J назначила руководителя компании по производству потребительских товаров

Главным исполнительным директором подразделения потребительского здравоохранения Johnson & Johnson, которое фармацевтический гигант планирует выделить в отдельный бизнес, назначен Тибо Монгон, сообщает Reuters.

В ноябре 2021 года главный исполнительный директор компании Алекс Горски рассказал в интервью The Wall Street Journal, что J&J планирует разделиться на две публичные компании. По его словам, подразделение, занимающееся производством потребительских товаров для здоровья, будет выделено в отдельную компанию. Основной – фармацевтический – бизнес (рецептурные лекарства и медицинское оборудование) образует другую. Акции обеих компаний будут торговаться на биржах.

В настоящее время Монгон является исполнительным вице-президентом и председателем отдела потребительского здравоохранения компании по всему миру после прихода в компанию в 2000 году. J&J также назначила финансового директора этого подразделения Пола Ру на должность финансового директора будущего предприятия.

Смена руководства произойдет после завершения разделения, которое, как ожидается, состоится в течение 2023 года.

gxpnews