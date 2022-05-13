Генеральный директор Seagen покинет пост из-за проблем с законом

Генеральный директор Seagen Клэй Сигал покинет свой пост из-за инцидента, связанного с домашним насилием. Он уйдет во временный отпуск, пока компания проводит внутреннее расследование.

Основатель и генеральный директор Seagen Клэй Сигал, руководивший фирмой на протяжении 24 лет, ушел во временный отпуск из-за обвинений в домашнем насилии. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Руководство Seagen начало расследование после «предполагаемого случая домашнего насилия», который недавно имел место в доме Сигала. Сам он эти обвинения отвергает. Компания наняла юридическую фирму и сформировала специальный комитет для расследования инцидента.

До завершения расследования исполнять его обязанности Seagen назначила нынешнего главного медицинского специалиста и бывшего руководителя MSD (в США и Канаде — Merck&Co) Роджера Дэнси.

«У нас высокие стандарты поведения сотрудников, мы осуждаем домашнее насилие во всех его формах и относимся к этим обвинениям со всей серьезностью, — заявила председатель комитета по корпоративному управлению Seagen Нэнси Симонян. — В настоящее время факты все еще не установлены, и наши решения будут зависеть от результатов нашего расследования».

Seagen не предоставил никаких подробностей об инциденте или о том, сколько времени может потребоваться для его расследования.

Сигал ранее работал в Национальных институтах здравоохранения (NIH) США и был исполнительным директором Bristol-Myers Squibb. Также он руководил компанией Seagen с тех пор, как в 1998 году стал ее соучредителем.

Фото: seagen.com

Николай Соколов

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