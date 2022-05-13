Российский производитель протезов рук Моторика разрабатывает протез с обратной связью на основе данных исследования об очувствлении

Компания «Моторика», резидент Фонда «Сколково», начала во Владивостоке второй этап уникального исследования по очувствлению бионических протезов рук и купированию фантомных болей. После успешной операции по имплантации электродов «Моторика» совместно с Медицинским центром ДВФУ и Центром нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколтеха приступила к проведению электростимуляций. Разработки «Моторики» в области инвазивных технологий позволят улучшить протезы посредством восстановления осязания у людей с ампутацией.

Перспективное направление, которым занимается сегодня «Моторика», связано с очувствлением бионических протезов. Протез руки с обратной связью будет способен передавать сигналы со своих сенсоров на периферические нервы, в которые имплантированы стимулирующие электроды.

Первый этап исследования в декабре 2021 года подтвердил возможность проведения инвазивного нейрофизиологического тестирования на базе отечественной инфраструктуры с положительным результатом. С помощью электростимуляции периферических нервов специалисты «Моторики», Сколтеха и ДВФУ смогли добиться у первых пилотов появления ощущений (давления, температуры, покалываний) и устойчивого подавления фантомных болей. При использовании протеза с обратной связью пациенты испытывали естественные ощущения, просто прикасаясь кончиками напальчников протеза к предметам. Один из пациентов впервые смог разжать фантомную руку.

В апреле 2022 года «Моторика» собрала во Владивостоке вторую группу пациентов с разными типами травм плеча и предплечья. Операции по имплантации электродов провела команда под руководством Артура Биктимирова, функционального нейрохирурга Медцентра ДВФУ.

После операции команда «Моторики», Сколтеха и ДВФУ приступила к подбору параметров электростимуляции для купирования фантомных болей, а после получения эффекта подбор параметров, обеспечивающих тактильные ощущения. В исследовании используется инженерный образец бионического протеза Manifesto с расширенными возможностями в плане управления и программирования.

«Несколько лет назад совместно с Медицинским центром ДВФУ мы запустили проект «Остров киборгов». Наша цель — создать на базе ИНТЦ «Русский» кибер-медицинский кластер для объединения проектов и компаний, которые также как и мы занимаются инвазивными исследованиями, технологиями и высокотехнологичными средствами реабилитации», — прокомментировал Илья Чех, сооснователь и генеральный директор компании «Моторика».

«Совместно с «Моторикой» и Сколтехом мы проанализировали результаты первого этапа, и исходя из этого произвели коррекцию тактики нашего исследования. Дополнили активизацию периферических нервов стимуляцией спинного мозга, расширили экспериментальные и нейромодуляционные парадигмы, а также расширили группу пациентов. Теперь мы берем пациентов с более высоким уровнем ампутации — до плеча. Таким образом, мы планируем собрать еще больше данных для достижения конечной цели — создания технологии очувствления протеза», — отметил Артур Биктимиров.

«Одна из наших целей — разработка нейростимуляторов для купирования фантомных болей и очувствления бионических протезов. Второй этап позволит проверить результаты предыдущего этапа и получить новые параметры стимуляции для очувствления», — прокомментировал Юрий Матвиенко, руководитель проекта инвазивных исследований «Моторики».

«Мы также сделали первые шаги в изучении паттернов активности мозга специфичных для болевого синдрома. Анализ электроэнцефалографии (ЭЭГ) пациентов позволил найти компоненты указывающие на наличие болевой фазы. Тем не менее, данный результат нужно подтвердить на большей группе пациентов, что и планируется сделать во второй фазе исследования», — прокомментировал Михаил Лебедев, профессор и руководитель Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха имени Владимира Зельмана.

Исследование финансируется на средства раунда инвестиций, который «Моторика» привлекла от Дальневосточного фонда высоких технологий и Российского фонда прямых инвестиций в январе 2021 года.

«Моторика» планирует проводить следующий этап исследований, а так же готова расширять направление группы пилотов с фантомными болями не только с травмой верхних конечностей, но и так же планируется участие пилотов с травмой нижних конечностей. «Моторика» приглашает пилотов для дальнейшего исследования. Для участия нужно оставить заявку на сайте.

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