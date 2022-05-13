Партнерство между PrecisionLife и Sano поможет ускорить понимание «долгого COVID-19» и найти новые методы лечения

Биотехнологическая компания PrecisionLife Limited объявляет о партнерстве с платформой по генетическим исследованиями Sano Genetics, которое нацелено на улучшение понимания «долгого COVID-19» (long COVID), долгосрочных последствий коронавирусной инфекции. Проект будет включать в себя анализ данных Sano Genetics о 3000 взрослых британцев, страдающих от симптомов «долгого COVID-19», с использованием платформы комбинаторной аналитики PrecisionLife для выявления факторов риска и потенциальных целей для лекарств.

В соответствии с соглашением, Sano Genetics предоставит PrecisionLife доступ к большому набору данных о популяции пациентов с коронавирусом для дальнейшего анализа. Платформа комбинаторной аналитики PrecisionLife обладает уникальной способностью определять драйверы сложной биологии заболеваний на беспрецедентном уровне разрешения.

Это новое исследование направлено на то, чтобы углубить понимание исследователей, почему некоторые люди, даже с легким инфицированием COVID-19, подвержены риску развития истощающих симптомов «долгого COVID-19» (постковидного синдрома), а также обнаружить новые лекарственные мишени и кандидатов на изменение препаратов с соответствующими биомаркерами стратификации, которые смогут привести к появлению новых методов лечения для помощи пациентам, страдающим от долгосрочных последствий COVID-19.

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