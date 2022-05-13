Барицитиниб от Lilly и Incyte одобрен для лечения определенных групп госпитализированных пациентов с COVID-19

Фармацевтическая компания Eli Lilly and Company и биофармацевтическая Incyte анонсировали, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило барицитиниб для лечения COVID-19 у госпитализированных взрослых пациентов, которым требуется дополнительный кислород, неинвазивная или инвазивная искусственная вентиляция легких или экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО, ECMO), с рекомендуемой дозой 4 мг один раз в сутки в течение 14 дней или до выписки из больницы, в зависимости от того, что наступит раньше.

Одобрение FDA подтверждается результатами двух рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований фазы 3 (ACTT-2 и COV-BARRIER, включая дополнительное исследование COV-BARRIER OS 7). В ходе испытаний не было выявлено никаких новых сигналов безопасности, потенциально связанных с использованием барицитиниба.

Барицитиниб доступен в США в соответствии с разрешением на экстренное использование (EUA) с ноября 2020 года. Разрешение EUA останется в силе для госпитализированных педиатрических пациентов в возрасте от 2 до 18 лет, которым требуется различная степень кислородной поддержки.

Компания Lilly подала заявки на одобрение или разрешение во множество регулирующих органов по всему миру и ожидает их дальнейших решений.

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