Больше 107 тысяч жителей США в 2021 году умерли из-за передозировки лекарств

В США в 2021 году 107,6 тысячи человек умерли от передозировки лекарственных препаратов. Это на 15% больше по сравнению с 2020 годом, и в целом рекорд за 20 лет наблюдений, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, опубликованные американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Более 70% смертей связаны с передозировкой различных опиоидов (в первую очередь фентанил). В общей сложности число людей, которые умерли с 2000 года от передозировки лекарств, составило более миллиона. Из них больше половины приходится на последние семь лет.

С конца 1990-х годов в США в связи со слабым контролем властей за распространением опиоидных анальгетиков и недостаточно действенными предупреждениями от самих фармацевтов резко увеличилось потребление таких препаратов. Фармкомпанию Purdue Pharma (считается одним из основных виновников опиоидной эпидемии в США) в 2020 году оштрафовали на $8,3 млрд.

Большое распространение в последние несколько лет получили таблетки, содержащие фентанил. Это зачастую не сертифицированные препараты, прописанные врачами, а нелегально производимые таблетки, содержащие этот опиоид. По информации американских властей, с 2018 по 2021 год количество таких таблеток в США выросло в 50 раз. От передозировки таких препаратов существенно увеличилось и число смертей среди подростков: с 492 в 2019 году до 1146 в 2021 году.

Президент США Джо Байден в марте представил новую стратегию США по борьбе с наркоманией и передозировками опиоидами.

gxpnews