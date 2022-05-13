ПФК «Обновление» в 2023 году запустит производство 80 аналогов зарубежных лекарств

Новосибирская производственная фармацевтическая компания (ПФК) «Обновление» в 2023 году намерена запустить производство 80 новых видов лекарств, являющихся аналогами зарубежных и в большинстве своем не производящихся в России.

«Планируем в следующем году запустить производство 80 новых препаратов. Это сердечно-сосудистые, кроверазжижающие, противовирусные и другие препараты. Список может еще корректироваться. Мы ориентируемся на коммерческий сегмент рынка, только аптечный сегмент, хотим добиться по итогам следующего года до 15% рынка в упаковках», – цитирует ТАСС исполнительного директора компании Владимира Гречкина.

По его словам, более 90% аналогов этих препаратов сейчас производят лишь за границей. Компания в данный момент изготавливает 170 видов препаратов, до конца года запустит производство еще 50. К осени, в частности, должно появиться первое в регионе производство антибиотиков для лечения широкого спектра заболеваний.

До конца текущего года завершится программа модернизации и расширения производства. На нее ПФК «Обновление» в 2021 году закладывала 3,5 млрд рублей. Первую ее часть компания уже выполнила, открыв производство мягких лекарственных форм (в том числе речь идет о мазях, гелях и линиментах). Еще три производственных цеха откроются в ближайшие шесть месяцев. Там будут выпускать различные формы лекарственных препаратов.

Гречкин подчеркнул, что у компании есть необходимый запас оборудования и сырья для запуска новых цехов.

Как стало известно ранее, цены на новую дозировку препарата для лечения заболеваний щитовидной железы согласовала ФАС.

gxpnews