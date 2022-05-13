В Госдуме попросили кабмин усилить контроль за спиртосодержащими лекарствами

Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо от имени комитета с просьбой поручить ведомствам выработать согласованную позицию по поводу регулирования объема спиртосодержащих лекарственных средств и до 10 июня представить ее в комитет. Об этом пишет ТАСС.

На прошедшем в комитете совещании обсуждалось совершенствование учета производства и оборота спиртосодержащих лекарственных средств. По информации ЕГАИС, резко вырос объем производимой фармацевтической субстанции этанола. В первом квартале 2022 года его объем составил 1,7 млн декалитров. Это в 5,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Согласно письму, по данным Росалкогольрегулирования, потребность фармпромышленности в этаноле не превышает 4 млн декалитров в год, а резкий рост объемов его производства свидетельствует «о возникновении канала нелегального сбыта спиртосодержащих лекарственных препаратов».

При этом для учета производства и оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов действует только маркировка средствами идентификации, а в отношении учета оборота и производства этанола действует множество мер. Речь идет о запрете оптового оборота; ограничениях объема тары; оснащении автотранспорта, который перевозит этанол, специальным оборудованием для передачи сведений о его перемещении в ЕГАИС. Поэтому комитет запросил позиции ведомств по поводу решения этой проблемы.

По мнению Минфина, необходимо ограничить до одного литра объем тары, в которой допускается реализация спиртосодержащих лекарств, и установить ответственность за реализацию таких лекарств организациям без лицензии на фармацевтическую и медицинскую деятельность.

Росздравнадзор предлагает рассмотреть вопрос о внесении поправок в законодательство в части запрета перепродажи содержащих этанол лекарственных препаратов между оптовиками. Как считает Минздрав, возможно, что Росалкогольрегулирование подключится к системе мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП) во взаимодействии с Минпромторгом и Росздравнадзором.

«С учетом изложенного, в целях урегулирования вопроса учета объема производства и оборота лекарственных средств с международным непатентованным названием „этанол”, используемых не по назначению, прошу вас дать поручение заинтересованным федеральным органам выработать согласованную позицию», – гласит документ.

gxpnews