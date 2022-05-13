Производство лекарств и медизделий в Москве выросло на 24,8% за I квартал

Производство лекарств и медицинских препаратов в Москве за первый квартал 2022 года выросло на 24,8% в годовом выражении, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«За первые три месяца этого года в Москве произвели на 24,8% больше лекарственных препаратов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Медицинских инструментов и оборудования за этот же период выпустили почти в два раза больше – рост составил 98,3%», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в первом квартале столичные производители медоборудования направили заказчикам товаров на 3,7 млрд рублей, что на 45,5% больше, чем в январе – марте 2021 года, и на 72% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, на сегодняшний день в городе работают 84 предприятия фармацевтической отрасли (на них трудоустроены более 14 тысяч человек) и 60 предприятий по производству медицинского оборудования (на них занято 5500 человек). Город использует ряд эффективных мер для поддержки фармацевтической и медицинской отраслей, в том числе заключает офсетные контракты. Офсетный договор – взаимовыгодный механизм: инвестор открывает в столице новое производство, а город взамен гарантирует ему сбыт произведенной продукции на протяжении долгого времени.

«В столице уже заключили пять офсетных контрактов, три из них с фармацевтическими предприятиями, еще один – на локализацию производства медицинских изделий. Некоторые инвесторы уже завершили создание производства и начали поставки. Так, компания „Биокад” в 2021 году и в начале 2022 года суммарно поставила более 390 тысяч упаковок препаратов для лечения широкого спектра онкологических заболеваний. В то же время компания „ГемаТех” на начало апреля 2022 года в рамках офсетного контракта поставила 513 тысяч медицинских изделий для стомированных больных на 181,1 млн рублей», – отмечается в сообщении.

Производители лекарственных средств и медицинского оборудования могут также рассчитывать и на другие меры в рамках антикризисной поддержки города, отмечается в сообщении. Например, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки столичных компаний на льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Благодаря этой мере поддержки города предприятия могут получить средства по ставке значительно ниже банковской и направить их на выплату зарплат и закупку материалов.

gxpnews