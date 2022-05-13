Siemens Healthineers продолжит работу в России после ухода Siemens

Siemens Healthineers продолжит работать в России, несмотря на заявление Siemens о сворачивании производства и уходе из страны. Действующие санкции не направлены непосредственно на сектор здравоохранения, сообщили «ФВ» в компании.

Немецкий производитель Siemens объявил о сворачивании производства и уходе из России. «Компания начала процедуру сворачивания своей производственной деятельности», — говорится в заявлении на сайте компании. По словам CEO компании Роланда Буша, компания решила провести упорядоченный процесс выхода из страны.

При этом, Siemens Healthineers продолжит работать в России, сообщили «ФВ» в пресс-службе компании.

«Решение Siemens AG об уходе из России не распространяется на Siemens Healthineers. Как сообщалось ранее, мы в Siemens Healthineers продолжаем оказывать максимально возможную поддержку нашим клиентам и их пациентам в России. Мы делаем это в строгом соответствии с законодательством. Действующие санкции не направлены непосредственно на сектор здравоохранения, поскольку доступ к медицинской помощи является одним из основных прав человека», — сообщили в Siemens Healthineers.

Ранее ряд зарубежных фармкомпаний сообщили об изменении в работе на российском рынке. Так, они прекратили инвестиции и приостановили новые клинические исследования в стране, писал «ФВ». При этом часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Фото: siemens-healthineers.com/ru

Ринат Васбеев

Маргарита Грошева

pharmvestnik