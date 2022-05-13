«Петровакс» объявил о планах по импортозамещению препарата для терапии орфанного заболевания

Биосимиляры могут стать драйверами роста российского фармацевтического рынка, все больше фармкомпаний рассматривают этот сегмент как перспективное направление для развития в условиях импортозамещения, заявил президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов 11 мая на конференции «Возможности импортозамещения для сохранения здоровья населения в условиях санкций», которая прошла в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России».

Михаил Цыферов представил инвестиционный проект по локализации в России биосимиляра «Агалсидаза бета» для лечения болезни Фабри (орфанного заболевания, которое приводит к инвалидности и смерти пациентов). Проект в партнерстве с южнокорейской компанией ISU Abxis позволит полностью обеспечивать доступность жизненно важного препарата для жителей России. Для производства биосимиляра по полному циклу, включая субстанцию, планируется строительство биотехнологического опытно-промышленного предприятия. Инвестиции в проект составят 2 млрд руб.

«Страна получит в скором времени полный цикл производства орфанного препарата в России, а „Петровакс” – компетенции и новые биотехнологические мощности. Около 2,5 лет у нас уйдет на реализацию проекта. В начале 2025 года мы должны иметь уже препарат на рынке из собственной субстанции», – отметил Михаил Цыферов.

По данным за 2019 год, 200 пациентов было включено в Федеральный регистр жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний (по болезни Фабри), но только около 100 получают терапию. Согласно разным источникам, реальное количество пациентов в России может достигать от 1500 до 5000.

«Импортозамещение – это хорошо, но не стоит ждать чудес в одночасье, нет такого простого рецепта, чтобы в один миг решить все вопросы с локальным производством. Дорогу осилит идущий. Мы идем и скоро, я надеюсь, объявим о новых проектах в этом направлении», – резюмировал Михаил Цыферов.

Российский производитель отмечает свой серьезный опыт локализации в России зарубежных препаратов. В частности, в 2014 году «Петровакс» реализовал первый в стране проект по импортозамещению высокотехнологичной пневмококковой вакцины «Превенар 13» в сотрудничестве с компанией Pfizer, наладив выпуск готовой лекарственной формы по полному циклу производства. Благодаря проекту на российский рынок за эти годы поставлено свыше 35 млн доз вакцины, в том числе для НКПП РФ, что позволило снизить показатели младенческой смертности от пневмоний в России на 56% по сравнению с довакцинальным периодом.

«Это проект, которым мы гордимся. Лучший способ сохранить здоровье – это профилактика заболеваний, ведь намного проще привить 100 или 1000 человек, чем вылечить одного. Это экономически выгодно и этически правильно. Проект подарил нам бесценный опыт, умение работать со сложным препаратом по высшим стандартам мировой фармпромышленности», – подчеркнул Михаил Цыферов.

gxpnews