Японские компании Daiichi Sankyo и Eiken Chemical объявили о прекращении поставок в Россию

Японская фармацевтическая компания Daiichi Sankyo приостановила продажу своих препаратов российским дистрибьюторам. Также Eiken Chemical прекратила поставки реагентов. В компаниях объяснили свое решение сбоями в логистике и платежной системе.

Японская фармацевтическая компания Daiichi Sankyo приостановила продажу своих препаратов российским дистрибьюторам. О прекращении поставок в страну реагентов заявила также Eiken Chemical. В компаниях объяснили свое решение сбоями в логистике и платежной системе, пишет газета Nikkei.

Daiichi Sankyo производит препараты «Кардосал», «Аттенто» и «Эффиент». Согласно данным Росздравнадзора, первые два лекарственных средства японского производства последний раз поставлялись на российский рынок в 2020 году, «Эффиент» — в августе 2021 года.

В марте и апреле еще ряд зарубежных фармкомпаний сообщили об изменении в работе на российском рынке. В частности, японские Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma приостановили новые клинические исследования в России. При этом поставки лекарств и текущие клинические исследования продолжились, писал «ФВ».

О прекращении своей деятельности в стране также в начале мая сообщил нидерландский поставщик фармингредиентов IMCD: компания приняла решение закрыть офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Накануне СМИ сообщили о сокращении поставок в Россию американских фармдистрибьюторов Azelis и Panreac.

Артем Косенок

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