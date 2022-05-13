Препарат AstraZeneca от СН достиг первичной конечной точки в исследовании III фазы

Результаты исследований III фазы DELIVER и DAPA-HF продемонстрировали эффективность препарата компании AstraZeneca «Дапаглифлозин» при сердечной недостаточности (СН) независимо от фракции сердечного выброса, сообщает компания.

Обобщенные результаты исследования III фазы DELIVER показали, что на фоне терапии «Дапаглифлозином» было достигнуто статистически и клинически значимое уменьшение частоты наступления событий первичной комбинированной конечной точки (смерть от сердечно-сосудистого заболевания или ухудшение течения СН). В исследование были включены пациенты с СН с умеренно сниженной или сохраненной фракцией выброса (ФВ).

СН представляет собой хроническое прогрессирующее заболевание. Во всем мире им страдает порядка 64 млн человек. СН ассоциирована с высокой распространенностью и смертностью. В зависимости от ФВ выделяют несколько основных категорий СН: с низкой ФВ (СНнФВ) (ФВ ЛЖ ≤ 40%), с умеренно сниженной ФВ (СНусФВ) (ФВ ЛЖ 41-49%) и с сохраненной ФВ (СНсФВ) (ФВ ЛЖ ≥ 50%). Примерно у половины всех пациентов с СН имеет место умеренно сниженная или сохраненная ФВ – состояния, для лечения которых доступно мало терапевтических опций.

«Мы рады сообщить о достижении первичной конечной точки в популяции пациентов, которые имеют недостаточное количество терапевтических опций для лечения. На настоящий момент исследование DELIVER является крупнейшим и наиболее широким по охвату исследованием, включающим случаи сердечной недостаточности с умеренно сниженной или сохраненной ФВ. Полученные результаты позволяют распространить выводы о преимуществах „Дапаглифлозина” на весь спектр пациентов с сердечной недостаточностью», – отметил главный исследователь III фазы DELIVER доктор Скотт Соломон.

«Полученные данные в сочетании с результатами исследования DAPA-HF подтверждают эффективность „Дапаглифлозина” при лечении сердечной недостаточности независимо от ФВ. В основе этих данных лежат наши предыдущие исследования, которые показали кардиопротективный эффект препарата у пациентов с сахарным диабетом, хроническим заболеванием почек и сердечной недостаточностью», – добавил исполнительный вице-президент подразделения исследований и разработок биологических лекарственных препаратов AstraZeneca Мене Пангалос.

Профиль безопасности «Дапаглифлозина» в исследовании III фазы DELIVER соответствует описанному ранее профилю безопасности препарата.

Полные результаты исследования III фазы DELIVER будут подробно освещены на следующем научном конгрессе и в ближайшие месяцы представлены регулирующим органам.

gxpnews