В бедных странах будут продавать дешевые аналоги Paxlovid

Производители дженериковых версий Paxlovid против коронавируса готовы продавать их в бедные страны по цене 25 долл. за курс. Американскому правительству Pfizer продает препарат по цене 530 долл. за курс.

Ряд производителей лекарственных средств будут поставлять дженерики Paxlovid, препарата против коронавируса, в бедные страны по цене 25 долл. за курс или меньше. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Международная организацию Clinton Health Access Initiative (CHAI), которая занимается проблемами доступа к здравоохранения в бедных странах.

CHAI заявила, что не может раскрыть конкретных производителей, которые согласились назначить такие цены, поскольку их препараты все еще находятся на ранней стадии разработки и не получили одобрения регулирующих органов.

Reuters отмечает, что Pfizer поставляет Paxlovid правительству США по цене примерно в 530 долл. за пятидневный курс.

В этом году 35 производителей дженериков со всего мира подписали контракт на производство дешевых версий Paxlovid для 95 более бедных стран в рамках лицензионного соглашения с Патентным пулом лекарственных средств (MPP), который поддерживает ООН.

CHAI заявила, что производители выделят мощности для создания 4,5 млн курсов препарата в месяц для этих стран. Потолок цен в размере 25 долл. будет применяться только в том случае, если в бедных странах спрос будет на не менее 1 млн курсов лечения в год.

По результатам клинических испытаний Paxlovid снижал количество госпитализаций у пациентов из группы высокого риска примерно на 90% при приеме в течение пяти дней вскоре после появления симптомов. Тем не менее некоторые пациенты сообщили о возвращении симптомов COVID-19 после того, как они завершили курс лечения и их состояние улучшилось.

Николай Соколов

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