«Круг добра» сообщил о проблемах с заявками из регионов

Фонд «Круг добра» сообщил о проблемах с заявками из регионов. Фонд не получил ни одной заявки по некоторым позициям из более 20 субъектов. Более 60 заявок от Москвы не содержат достоверной информации о потребности.

Фонд «Круг добра» сообщил о проблемах с заявками из регионов. Так, некоторые субъекты не указали лечебные учреждения, которые должны выступить в качестве единого грузополучателя, и поставщику некуда везти лекарство. Как заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко, лекарства и медизделия необходимо привезти одной партией, сообщается в Telegram-канале «Круга добра».

«Мы вынуждены ориентироваться на возможные сложности и задержки с поставками препаратов и медицинских изделий из-за ситуации на границе, а также на значительно выросшую стоимость транспортировки. Поэтому было важно не разделять заказы на несколько частей, а привезти одной партией», — отметил он.

Также Ткаченко сообщил о наличии регионов, до сих пор не подавших заявки. По его словам, по состоянию на 12 мая, фонд не получил ни одной заявки на иммуноглобулин для подкожного введения от Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Курганской, Мурманской, Орловской, Псковской, Самарской, Сахалинской, Ульяновской областей, Забайкальского края, Ненецкого автономного округа, Якутии, Хакасии, Республики Северная Осетия – Алания.

Заявки на повязки не подали Якутия, Дагестан, Томская, Псковская, Липецкая, Курганская области. Ткаченко также отметил, что 62 заявки от Москвы не содержат достоверной информации о потребности.

Фонд заканчивает обзвон регионов с последней просьбой не задерживать оформление заявок.

В начале марта «Круг добра» обратился с просьбой к поставщикам найти альтернативу доставки лекарств авиасообщением. Сообщалось, что участники фармрынка рассматривают все варианты: от наземного транспорта до альтернативных авиамаршрутов.

В середине апреля фонд сообщил о задержке поставок препарата для лечения муковисцидоза «Оркамби». Как ожидается, его доставят во второй половине мая, а не в апреле.

Артем Косенок

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