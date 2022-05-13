Правительство частично сняло запрет на вывоз медицинских изделий из страны

Правительство сократило перечень медицинских изделий, в отношении которых установлен запрет на вывоз за пределы России. Также пересмотрен список медизделий, к которым применяется разрешительный порядок их вывоза из страны.

Правительство скорректировало перечни промышленной продукции, включая медицинские изделия и расходные материалы для фармпроизводства, в отношении которых в начале марта был введен временный запрет и разрешительный порядок вывоза за пределы России. Постановлением № 850 от 11.05.2022 вносятся соответствующие изменения в постановления № 311 и № 312.

Согласно документу, запрет на вывоз снят с промышленных товаров, классифицируемых по 109 позициям ТН ВЭД, включая медицинские изделия, приборы и аппараты для их производства, а также производства лекарственных препаратов.

Так, из-под действия Постановления Правительства РФ № 311 выведены:

«зубоврачебный воск», или составы для получения слепков зубов (3407 00 000 0);

дезинфицирующие средства (3808 94);

соски и изделия гигиенические или фармацевтические из вулканизованной резины (4014);

пробки резиновые инсулиновые (4016 99 970 1);

компрессионные чулки и колготки (6115 10 100 9, 6115 10 900 0);

рукава для больных с лимфовенозной недостаточностью (6117 80 100 1);

стеклянные ампулы и иная упаковка для лекарственных препаратов и лабораторных исследований (7010 10 000 0, 7010 90 710 0, 7010 90 790 0, 7017);

очки и оправы (9003, 9004);

другая продукция из пластмасс и оптические приборы.

Из перечня продукции с разрешительным порядком их вывоза из России исключены 82 позиции промышленной продукции. Ограничения на вывоз сняты для:

лабораторной посуды (7017);

очков и оправ (9003, 9004);

сцинтиграфических и электромедицинских аппаратов (9018);

аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета-, гамма- или другого ионизирующего излучения (9022).

«Решение по существенному сокращению перечней принято Минпромторгом с учетом анализа состояния соответствующих товарных рынков, а также консультаций, проведенных с представителями бизнеса», – указано в официальном телеграм-канале министерства.

Также ведомство сообщает, что постановлением № 850 предусмотрено снятие ограничений на товары, происходящие из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара, выдаваемые их уполномоченными органами, что позволит активизировать двустороннее сотрудничество с промышленными предприятиями республик.

Ограничения на вывоз также не будут распространяться на товары, вывозимые по перечням Министерства промышленности и торговли РФ в рамках межправительственных соглашений о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности либо по разрешениям Комиссии по экспортному контролю РФ, говорится в сообщении.

В марте правительство утвердило перечни фармацевтической продукции и медицинских изделий, для которых был установлен запрет, под который попало более 200 наименований, включая расходные материала и медицинские приборы для лечения пациентов. Также в отношении части медицинских изделий Росздравнадзор будет выдавать разрешения на их вывоз из страны.

Таисия Кубрина

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