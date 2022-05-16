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Росстат сообщил о снижении цен на лекарства в апреле

Росстат сообщил о снижении цен на лекарства в апреле на 1,3%. Стоимость препаратов из Перечня ЖНВЛП уменьшилась на 0,3%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в апреле.

Цены на лекарства, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем подешевели на 1,3%. В их числе:

  • канефрон Н — на 7,1%;
  • эргоферон — на 5,0%;
  • ренгалин — на 4,5%;
  • синупрет — на 4,4%;
  • афобазол — на 4,3%;
  • валидол — на 3,7%;
  • поливитамины — на 3,5%;
  • нимесулид — на 3,0%;
  • комбинированные анальгетики — на 2,9%;
  • магне В6 — на 2,6%;
  • энтеросгель — на 2,3%;
  • аллохол — на 2,2%;
  • аципол, кеторол экспресс — на 2,0%.

Подорожали:

  • йод — на 8,4%;
  • активированный уголь — на 3,6%;
  • асептолин — на 3,1%;
  • алмагель — на 1,5%;
  • сульфацетамид — на 1,2%;
  • троксерутин — на 0,9%;
  • метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 0,8%;
  • цитрамон — на 0,5%.

Цены на лекарственные препараты из списка ЖНВЛП в среднем снизились на 0,3%. В том числе:

  • ацетилцистеин (АЦЦ) — на 2,8%;
  • осельтамивир (номидес), эналаприл, гриппферон — на 2,2%;
  • азитромицин — на 2,0%;
  • цефтриаксон, умифеновир (арбидол) — на 1,9%;
  • ингавирин — на 1,3%;
  • аскорбиновую кислоту, ксарелто — на 1,1%;
  • супрастин — на 0,8%;
  • колекальциферол (витамин D3), парацетамол — на 0,7%;
  • амброксол — на 0,5%;
  • эуфиллин — на 0,4%.

Одновременно выросли цены на:

  • перекись водорода — на 3,1%;
  • глицин — на 2,6%;
  • ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — на 2,0%;
  • натрия хлорид — на 1,6%;
  • бисопролол, панкреатин — на 0,6%;
  • амлодипин — на 0,5%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

  • шприцы одноразовые — на 7,6%;
  • бинты — на 5,0%;
  • вата отечественная — на 4,3%;
  • аппараты для измерения артериального давления — на 2,7%.

Подешевели:

  • термометры — на 0,1—0,4%.

Артем Косенок
pharmvestnik

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16 мая, 2022 | Просмотров: 37