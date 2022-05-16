Росстат сообщил о снижении цен на лекарства в апреле на 1,3%. Стоимость препаратов из Перечня ЖНВЛП уменьшилась на 0,3%.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в апреле.
Цены на лекарства, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем подешевели на 1,3%. В их числе:
- канефрон Н — на 7,1%;
- эргоферон — на 5,0%;
- ренгалин — на 4,5%;
- синупрет — на 4,4%;
- афобазол — на 4,3%;
- валидол — на 3,7%;
- поливитамины — на 3,5%;
- нимесулид — на 3,0%;
- комбинированные анальгетики — на 2,9%;
- магне В6 — на 2,6%;
- энтеросгель — на 2,3%;
- аллохол — на 2,2%;
- аципол, кеторол экспресс — на 2,0%.
Подорожали:
- йод — на 8,4%;
- активированный уголь — на 3,6%;
- асептолин — на 3,1%;
- алмагель — на 1,5%;
- сульфацетамид — на 1,2%;
- троксерутин — на 0,9%;
- метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 0,8%;
- цитрамон — на 0,5%.
Цены на лекарственные препараты из списка ЖНВЛП в среднем снизились на 0,3%. В том числе:
- ацетилцистеин (АЦЦ) — на 2,8%;
- осельтамивир (номидес), эналаприл, гриппферон — на 2,2%;
- азитромицин — на 2,0%;
- цефтриаксон, умифеновир (арбидол) — на 1,9%;
- ингавирин — на 1,3%;
- аскорбиновую кислоту, ксарелто — на 1,1%;
- супрастин — на 0,8%;
- колекальциферол (витамин D3), парацетамол — на 0,7%;
- амброксол — на 0,5%;
- эуфиллин — на 0,4%.
Одновременно выросли цены на:
- перекись водорода — на 3,1%;
- глицин — на 2,6%;
- ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — на 2,0%;
- натрия хлорид — на 1,6%;
- бисопролол, панкреатин — на 0,6%;
- амлодипин — на 0,5%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:
- шприцы одноразовые — на 7,6%;
- бинты — на 5,0%;
- вата отечественная — на 4,3%;
- аппараты для измерения артериального давления — на 2,7%.
Подешевели:
- термометры — на 0,1—0,4%.
Артем Косенок
pharmvestnik