Росстат сообщил о снижении цен на лекарства в апреле

Росстат сообщил о снижении цен на лекарства в апреле на 1,3%. Стоимость препаратов из Перечня ЖНВЛП уменьшилась на 0,3%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в апреле.

Цены на лекарства, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем подешевели на 1,3%. В их числе:

канефрон Н — на 7,1%;

эргоферон — на 5,0%;

ренгалин — на 4,5%;

синупрет — на 4,4%;

афобазол — на 4,3%;

валидол — на 3,7%;

поливитамины — на 3,5%;

нимесулид — на 3,0%;

комбинированные анальгетики — на 2,9%;

магне В 6 — на 2,6%;

— на 2,6%; энтеросгель — на 2,3%;

аллохол — на 2,2%;

аципол, кеторол экспресс — на 2,0%.

Подорожали:

йод — на 8,4%;

активированный уголь — на 3,6%;

асептолин — на 3,1%;

алмагель — на 1,5%;

сульфацетамид — на 1,2%;

троксерутин — на 0,9%;

метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 0,8%;

цитрамон — на 0,5%.

Цены на лекарственные препараты из списка ЖНВЛП в среднем снизились на 0,3%. В том числе:

ацетилцистеин (АЦЦ) — на 2,8%;

осельтамивир (номидес), эналаприл, гриппферон — на 2,2%;

азитромицин — на 2,0%;

цефтриаксон, умифеновир (арбидол) — на 1,9%;

ингавирин — на 1,3%;

аскорбиновую кислоту, ксарелто — на 1,1%;

супрастин — на 0,8%;

колекальциферол (витамин D 3 ), парацетамол — на 0,7%;

), парацетамол — на 0,7%; амброксол — на 0,5%;

эуфиллин — на 0,4%.

Одновременно выросли цены на:

перекись водорода — на 3,1%;

глицин — на 2,6%;

ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — на 2,0%;

натрия хлорид — на 1,6%;

бисопролол, панкреатин — на 0,6%;

амлодипин — на 0,5%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

шприцы одноразовые — на 7,6%;

бинты — на 5,0%;

вата отечественная — на 4,3%;

аппараты для измерения артериального давления — на 2,7%.

Подешевели:

термометры — на 0,1—0,4%.

Артем Косенок

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