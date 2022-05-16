«Фармсинтез» поставит в российские клиники еще один белорусский онкопрепарат

Противоопухолевый препарат с МНН сорафениб (ТН Флутриксан) стал третьим лекарством государственного научного учреждения «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», которое ПАО «Фармсинтез» будет поставлять в российские клиники по эксклюзивному договору. В контур этого договора также входят препараты с МНН децитабин и пеметрексед, уже поставляемые «Фармсинтезом» в Россию и используемые при злокачественных новообразованиях. Противоопухолевый препарат с МНН сорафениб (ТН Флутриксан) стал третьим лекарством государственного научного учреждения «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», которое ПАО «Фармсинтез» будет поставлять в российские клиники по эксклюзивному договору. В контур этого договора также входят препараты с МНН децитабин и пеметрексед, уже поставляемые «Фармсинтезом» в Россию и используемые при злокачественных новообразованиях.

Поставки сорафениба в российские медучреждения ожидаются в начале III квартала 2022 года.

Согласно ГРЛС, этот препарат зарегистрирован в России в конце апреля 2022 года, пеметрексед (применяется для терапии немелкоклеточного рака легкого и нерезектабельной злокачественной мезотелиомы плевры) – в декабре 2021 года, децитабин (от миелодиспластического синдрома всех типов у взрослых пациентов, от впервые диагностированного первичного или вторичного острого миелоидного лейкоза у пациентов от 65 лет) – в июле 2021 года.

Из всех трех действующих веществ только сорафениб входит в перечень ЖНВЛП.

В России препараты с МНН сорафениб зарегистрированы не только у белорусского института, но и у российских компаний «ФармМентал групп» (ТН Сорафениб-натив) и «Фармасинтез-Норд» (ТН Сорафениб) и у разработчика оригинального препарата – немецкой Bayer (ТН Нексавар). В 2021 году объем закупок лекарств с этим действующим веществом составил порядка 1,4 млрд рублей.

Сорафениб присутствует в клинических рекомендациях по терапии дифференцированного рака щитовидной железы. При этом заболевании его рекомендуется назначать при неэффективности радиойодтерапии и прогрессировании опухоли в течение 3–12 месяцев. Действующее вещество также прописано в клинических рекомендациях по лечению рака печени и рака паренхимы почки.

Летом 2021 года глобальный инвестиционный фонд LDA Capital и «Фармсинтез» подписали соглашение, согласно которому последняя получила до 800 млн рублей на реализацию своих проектов, но при этом инветфонд получил право на выкуп до 19,9% акций фармкомпании. Сообщалось, что денежные средства «Фармсинтез» направит на производство препаратов (как собственных, так и контрактных), перспективные разработки, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области фармацевтики.

«Фармсинтез» – портфельная компания «Роснано», зарегистрирована в 1996 году в Ленинградской области. Специализируется на производстве лекарственных средств. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании за 2021 год составила 293,96 млн рублей, убыток – 1,32 млрд рублей.