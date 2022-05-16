Инвестпроекты по производству лекарств освобождены от таможенных пошлин на сырье и оборудование

Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, а также сырье и материалы для реализации инвестпроектов в важных для экономики секторах можно будет ввозить в страну без уплаты таможенной пошлины. Список приоритетных видов деятельности включает в том числе «производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях». Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, а также сырье и материалы для реализации инвестпроектов в важных для экономики секторах можно будет ввозить в страну без уплаты таможенной пошлины. Список приоритетных видов деятельности включает в том числе «производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях».

По коду ОКВЭД2 этот вид деятельности предполагает изготовление фармсубстанций, иммунных сывороток и других фракций крови, производство химических противозачаточных препаратов для наружного применения и гормональных противозачаточных лекарств, а также диагностических реагентов (включая реагенты для тестов на определение беременности) и радиоактивных диагностических веществ.

Помимо производства лекарств, в список приоритетных видов деятельности, согласно постановлению, вошло растениеводство, производство пищевых продуктов и напитков, бумаги и бумажных изделий, электрооборудования, компьютеров, транспортных средств, деятельность в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, междугородные и международные пассажирские перевозки, строительство зданий и сооружений, добыча нефти и газа, разведочное бурение. Всего в перечне 47 позиций.

«Объем капитальных вложений по каждому инвестпроекту, претендующему на включение в перечень, должен составлять не менее 250 млн рублей», – сообщили в правительстве.

В документе уточняется, что под инвестиционным проектом понимается комплекс мероприятий, предусматривающих инвестиции в целях строительства новых или реконструкции имеющихся объектов производственной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Отмечается, что при реализации инвестпроекта допускается вывоз технологического оборудования за пределы России в целях его ремонта или технического обслуживания.

Правительство РФ в марте 2022 года обращалось к партнерам по ЕАЭС с предложением повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза ряда товаров. Позднее ввозные пошлины на лекарства были обнулены.