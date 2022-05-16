Центр лекобеспечения сообщил об увеличении закупок для пациентов с мукополисахаридозом

Центр лекобеспечения сообщил об увеличении числа пациентов с мукополисахаридозом до 47 человек. Их количество выросло из-за улучшения выявляемости.

В России в этом году число пациентов с мукополисахаридозом, которым закупают лекарства, выросло на треть. В 2021 году их было 35 человек, сейчас — 47. Об этом 13 мая сообщила руководитель Федерального центра планирования организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина во время круглого стола в формате телемоста Екатеринбург—Москва, передает ТАСС.

«В целом, я хочу отметить, с мукополисахаридозом у нас в этом году в 24 субъектах уже закупка идет для 47 пациентов, а в 2021 году мы закупали для 35 пациентов. Мы должны с вами сказать, что улучшается выявляемость», — сообщила она.

Максимкина добавила, что закупка для пациентов на 2022 год выполнена в полном объеме. Начинается закупка на 2023—2024 годы.

Она отметила, что потребности пациентов в стране обеспечены на текущий год в полном объеме, ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка. По словам Максимкиной, в рамках программы «14 ВЗН» только 15 из 47 МНН являются исключительно российскими производителями.

В марте Минпромторг назвал фармацевтику приоритетным направлением для импортозамещения. По словам министра Дениса Мантурова, следующий этап нацелен на формирование независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию. Это позволит обеспечить все потребности страны по препаратам для лечения социально значимых заболеваний, в том числе орфанных.

В апреле Минздрав предложил фонду «Круг добра» разрешить закупать лекарства для детей с орфанными заболеваниями без ограничения в один год. В пояснительной записке говорится, что это позволит приобретать их на более длительный период.

Артем Косенок

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