Петр Родионов: «Российские компании готовы преодолевать любые сложности и решать самые амбициозные задачи»

Российский фармацевтический форум им. Н. А. Семашко – значимое профессиональное мероприятие, которое объединяет представителей органов власти, науки и бизнеса. Всех, кто создает фармацевтическую отрасль.

Сегодня фарма, как и многие другие сферы экономики, находится в непростой ситуации. Современные реалии требуют новых правил и принципиальных решений. Уже нельзя руководствоваться планами, которые были сформулированы до февраля этого года. Нужно оперативно ставить более актуальные задачи, разрабатывать понятный план действий. И здесь крайне важно участие в этих процессах не только регуляторов, но и бизнеса, представителей профессионального сообщества.

Петр Родионов примет участие в сессии форума «Лучшие практики фармацевтических компаний, внедренные в условиях санкций»

Такие встречи, как Российский фармацевтический форум, ценны возможностью выстроить эффективный диалог всех участников рынка. Только сообща можно решать проблемы, обозначать новые цели и приоритеты. Наша главная цель участия – показать, что российские компании готовы преодолевать любые сложности и решать самые амбициозные задачи. Все, что для этого нужно, – предсказуемые решения и поддержка со стороны государства.

gxpnews