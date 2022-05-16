Александр Семенов: «Нельзя сидеть на двух стульях, нужно четко определиться, какова наша стратегия»

Предстоящий форум – знаковое событие, важность которого трудно переоценить. Идеологом обновленной концепции с этого года стало ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик».

Текущий период – время ломки стереотипов и коррекции тех экономических взаимоотношений, которые были выстроены ранее. Сейчас представителям отрасли стоит сверить часы, поделиться мыслями, стратегиями, тактическими планами и, конечно, лично обсудить массу животрепещущих вопросов.

Важно, чтобы форум стал площадкой для конструктивного диалога бизнеса, неправительственных организаций, ассоциаций и власти. Я выражаю надежду, что мероприятие расположит представителей ведущих министерств: здравоохранения, промышленности, экономики и ФАС к откровенному и предметному разговору с ключевыми игроками рынка, чтобы не на словах, а на деле внедрять импортозамещение в России. Бизнесу для этого нужны налоговые льготы, ускорение процессов разработки и регистрации продукции, предоставление инвестиционных стимулов и преференций для создания новых производственных мощностей и пополнения оборотного капитала, а также формирование гибкой системы ценового регулирования, отвечающей экономической ситуации. Российский рынок будет соответствовать сегодняшней рыночной конъюнктуре и станет действительно независим от поставок иностранных лекарственных препаратов, только если соответствующие протекционистские решения будут приниматься на уровне регуляторов рынка и отечественные производители смогут замещать все социально необходимые лекарственные препараты из стратегически важных нозологий.

Мы не можем находиться в зависимости от политических решений зарубежных стран, это очень четко продемонстрировала ситуация с прекращением поставок стандартных образцов из Европы и Америки. Перед нами сейчас стоит очень серьезный вызов: в короткие сроки восстановить локальное производство образцов действующих веществ и примесей, ведь на этом основана огромная конструкция выпуска лекарственных препаратов в стране. Для решения этой и других стратегических задач отрасли не обойтись без новых заводов, построить которые возможно только в кооперации с государством, запустив систему долгосрочных офсетных, межрегиональных, федеральных и государственных контрактов. Благодаря подобным гарантиям и субсидиям российские производители точно смогут оперативно запустить новые современные предприятия и закрыть основные потребности по стратегически необходимым населению лекарственным препаратам собственными силами, попутно создавая рабочие места для получения обширной налогооблагаемой базы в будущем.

В настоящее время крайне важно уделять внимание и международному сотрудничеству, чтобы иностранные инвесторы приходили в Россию, получая долгосрочные соглашения, и могли построить здесь аналоги тех предприятий, которые существуют за рубежом.

Очень важно добиться появления серьезных элементов протекционистской политики: в ряде зарубежных стран государство идет на беспрецедентные стимулы для тех, кто создает лекарственные препараты, и России нужно последовать их примеру.

Сейчас нашей отрасли и нашей стране необходимо выйти из полупозиции и обозначить государственные приоритеты: нельзя одновременно давать преференции для развития российской фармацевтической промышленности и снимать пошлины при ввозе незарегистрированных иностранных препаратов – нельзя сидеть на двух стульях, нужно четко определиться, какова наша стратегия как независимой страны. Здоровье граждан и процветание экономики должны являться ключевыми приоритетами, и для их созидания необходимо выработать четкую дебюрократическую политику с сильными элементами протекционизма, что зависит в первую очередь от эффективного диалога бизнеса с властью.

gxpnews