ЕК намерена отказаться от антиковидной вакцины компании Valneva

Биотехнологическая компания Valneva получила уведомление о планах Еврокомиссии расторгнуть контракт на поставку ее инактивированной вакцины от коронавируса VLA2001, сообщает компания.

Отмечается, что действующий контракт дает ЕК право расторгнуть его, если препарат VLA2001 не получит регистрационное удостоверение от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) до 30 апреля 2022 года. Согласно условиям контракта, у Valneva есть 30 дней с 13 мая 2022 года, чтобы «получить регистрационное удостоверение или предложить план исправления ситуации приемлемым образом».

«Решение Еврокомиссии вызывает сожаление, что к нам продолжают обращаться европейцы, которые ищут более традиционное решение для вакцины. Мы начали диалог с государствами – членами блока, которые заинтересованы в нашем препарате. Valneva по-прежнему считает, что вакцина-кандидат VLA2001 может внести важный вклад в борьбу с COVID-19 и дополнить существующий набор вакцин», – заявил исполнительный директор Valneva Томас Лингельбах.

Компания позиционирует свою инактивированную адъювантную вакцину VLA2001 как более традиционное средство профилактики по сравнению с появившимися ранее препаратами на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). В настоящее время в ЕС одобрены для использования пять вакцин, еще ряд препаратов на стадии последовательной экспертизы.

gxpnews