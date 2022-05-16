Дело экс-замминистра здравоохранения Бурятии о мошенничестве направлено в суд

Следственное управление (СУ) СК РФ по Республике Бурятии завершило расследование одного из уголовных дел в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона и экс-главврача городской поликлиники №6 Улан-Удэ Натальи Бухольцевой. Чиновницу обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий при поставках оборудования в медучреждение, что привело к хищению более 9 млн рублей. Следственное управление (СУ) СК РФ по Республике Бурятии завершило расследование одного из уголовных дел в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона и экс-главврача городской поликлиники №6 Улан-Удэ Натальи Бухольцевой. Чиновницу обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий при поставках оборудования в медучреждение, что привело к хищению более 9 млн рублей.

В суд с обвинительным заключением направлено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в конце 2017 года Наталья Бухольцева, занимая должность главврача поликлиники №6 Улан-Удэ, вступила в сговор с представителем неназванной компании с целью хищения денег медучреждения под видом оплаты фиктивного договора аренды медоборудования. Главврач, «действуя неправомерно, организовала проведение открытого аукциона, рассчитанного на победу фирмы ее соучастницы», после чего в январе 2018 года был заключен договор аренды медоборудования на 48 месяцев с ежемесячным платежом в 1,5 млн рублей – всего на 70 млн рублей.

В медорганизацию передали лишь часть указанного в контракте имущества, в частности отсутствовали две дорогостоящие лазерные офтальмологические установки с принадлежностями – стоимость их аренды составляла почти треть от ежемесячных платежей.

«Далее, действуя в рамках преступного плана, главный врач поликлиники подписала акт приемки полного комплекта медицинского оборудования, после чего ежемесячно обеспечивала перечисление арендных платежей на счета фирмы своей соучастницы. Даже после того, как ее назначили на вышестоящую должность, женщина путем обмана нового главного врача поликлиники и злоупотребления его доверием продолжала выполнять взятую на себя преступную роль, обеспечивая оплату учреждением аренды несуществующих лазерных установок», – отметили в СУ.

Таким образом соучастницы смогли похитить в общей сложности более 9 млн рублей из бюджета медучреждения, считают следователи. Уголовное дело в отношении Натальи Бухольцевой возбуждено в августе 2020 года по двум статьям ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Когда и в связи с чем статью о служебном подлоге переквалифицировали на превышение должностных полномочий, в СУ не уточнили.

В начале апреля 2021 года стало известно о возбуждении еще двух уголовных дел в отношении экс-замминистра здравоохранения Бурятии. Чиновницу заподозрили в нецелевом использовании средств государственных внебюджетных фондов (п. «б» ч. 2 ст. 285.2 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году Бухольцева в качестве главврача поликлиники израсходовала свыше 11 млн рублей на капитальный ремонт здания, которое было арендовано медучреждением у местного предпринимателя. Выяснилось, что деньги потратили «на цели, не предусмотренные условиями получения» средств.

Кроме того, как полагают в СУ, в июле 2018 года Бухольцева подписала документы, в которых содержались заведомо ложные сведения о ремонте, якобы проведенном в помещениях медучреждения частной компанией на общую сумму более 2,6 млн рублей. «Данные документы по прошествии почти двух лет были предъявлены в медицинское учреждение для оплаты, однако новое руководство поликлиники отказалось перечислять финансы мнимому подрядчику, направив сообщение о попытке хищения денежных средств в правоохранительные органы», – уточнили в СУ.

Актуальной информации о ходе расследования этих дел в региональном СУ не представили.