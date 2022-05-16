Минздрав предложил частично снять запрет на вывоз медицинского оборудования

Минздрав предложил частично снять запрет на вывоз медицинского оборудования. Исключение планируется сделать для ремонта техники и ее комплектующих за рубежом.

Минздрав предложил частично снять запрет на вывоз медицинского оборудования, введенный в марте 2022 года. Исключение планируется сделать для ремонта техники и ее комплектующих за рубежом, сообщил на заседании Совета по правам человека при Президенте России на тему «Уроки пандемии» первый заместитель главы Минздрава Виктор Фисенко.

«Возможно, пришел момент, когда нам необходимо это постановление, хоть оно и достаточно новое — ему месяц с небольшим, пересмотреть. Иногда возникает необходимость действительно вывоза оборудования или его комплектующих для ремонта за рубежом», — отметил он (цитата по ТАСС).

Фисенко сообщил, что сейчас этот вопрос обсуждается с Минэкономразвития, Росздравнадзором. Он также добавил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» практически все высокотехнологичное медоборудование производится в России. Для онкологической части программы есть несколько позиций «тяжелой» техники, которая производится за рубежом, что является «вызовом и возможностью для наших отечественных производителей». Сейчас Минздрав с Минпромторгом работают в этом направлении, добавил Фисенко.

«ФВ» писал, что в марте правительство определило список товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России до конца года. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая продукция. Позже список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий.

В мае правительство сократило этот перечень. Также был пересмотрен список медизделий, к которым применяется разрешительный порядок их вывоза из страны.

Артем Косенок

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