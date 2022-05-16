Сервисные компании по обслуживанию медтехники столкнулись с дефицитом запчастей

Две трети сервисных компаний по обслуживанию медтехники в марте этого года столкнулись с дефицитом запчастей. При этом 85% опрошенных уверены, что заключенные до 22 февраля договоры на техобслуживание и ремонт медтехники будут выполнены.

Две трети (70%) сервисных компаний по обслуживанию медтехники в марте этого года столкнулись с дефицитом запчастей. 25% заявили об отсутствии проблемы, еще 5% затруднились с ответом. При этом 85% опрошенных уверены, что заключенные до 22 февраля договоры на техобслуживание и ремонт медтехники будут выполнены. Таковы результаты опроса компании «Облачные решения» (бренд Okdesk), проведенного в марте. К участию были приглашены более 4,4 тыс. профильных организаций. Количество ответивших не называется, пишет «Медицинский вестник».

По словам автора исследования замруководителя отраслевого развития по направлению «Медицина» компании «Облачные решения» Дмитрия Николаева, серьезного дефицита запасных частей скорее всего удастся избежать, поскольку международные производители медоборудования не заявляли о прекращении поставок, а текущие проблемы связаны с логистикой.

Большинство компаний (73%) продолжают участвовать в закупках по ФЗ-44 и ФЗ-223, 20% сказали, что не участвуют, а 7% не участвовали никогда. Почти половина (47%) респондентов сосредоточились на удержании текущих клиентов, 27% стараются сократить издержки. Николаев отмечает, что больше остальных на привлечение новых клиентов нацелены компании, у которых доля сервисного обслуживания в общей выручке менее 40%.

Почти половина респондентов (55%) ожидают рост рынка техобслуживания. В большей степени это касается двух типов компаний: с долей сервисного обслуживания в общей выручке менее 40% и более 60%. В то же время 38% полагают, что будет снижение спроса на их услуги, так как медорганизации будут экономить на обслуживании медтехники.

На прошлой неделе правительство сократило перечень медицинских изделий, в отношении которых установлен запрет на вывоз за пределы России. Также пересмотрен список медизделий, к которым применяется разрешительный порядок их вывоза из страны, писал «ФВ».

Артем Косенок

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