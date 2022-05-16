«Фармсинтез» объявил о регистрации противоопухолевого препарата

ПАО «Фармсинтез» зарегистрировало в России лекарственный препарат «Сорафениб» (торговое наименование «Флутриксан»). Это третий препарат, поставки которого в российские онкоклиники будет осуществлять ПАО «Фармсинтез» в рамках эксклюзивного договора с владельцем регистрационного удостоверения – государственным научным учреждением «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«В соответствии с условиями договора, ПАО „Фармсинтез” будет поставлять на российский рынок одновременно все три препарата: „Децитабин”, „Пеметрексед” и „Сорафениб”. Препараты „Децитабин” и „Пеметрексед” уже поставляются в российские медцентры, поставки „Сорафениба” ожидаются в начале третьего квартала 2022 года», – говорится в сообщении.

«Сорафениб» подавляет рост опухоли при метастатическом почечно-клеточным раке (мПКР), гепатоцеллюлярном раке (ГЦР) и дифференцированном раке щитовидной железы (ДРЩЖ), резистентным к радиоактивному йоду. Результаты исследований и практики применения «Сорафениба» как средства таргетной терапии при вышеперечисленных заболеваниях подтверждают, что он существенно увеличивает беспрогрессивную выживаемость и достаточно хорошо переносится пациентами, пояснили в компании.

«„Сорафениб” присутствует в рекомендациях ведущих российских медицинских сообществ, таких как Ассоциация онкологов России и Российское общество клинической онкологии. Входит в список ЖНЛВП. Общий объем российского рынка препарата, по данным за 2021 год, оценивается примерно в 1,4 млрд рублей», – добавили в ПАО «Фармсинтез».

«Фармсинтез» ранее приступил к регистрации препарата «Эполонг» против хронической болезни почек.

gxpnews