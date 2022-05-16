В России создадут платформу «ГЛОНАСС Забота» для заказа лекарств

АО «ГЛОНАСС» и медицинская компания «Полимед» заключили соглашение о создании телемедицинской платформе «ГЛОНАСС Забота». Она будет построена на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», говорится в сообщении компании. Благодаря этому диагностическому проекту россиянам будет доступен заказ лекарственных препаратов, а также онлайн-консультации медицинских специалистов, лабораторные исследования в стационарных и мобильных пунктах с выездом на дом. Полученные результаты исследований можно будет предоставить в любую поликлинику России через Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

«Новый цифровой сервис позволит увеличить в пять раз, до 2500 видов, количество лабораторных исследований, доступных жителям всех регионов России, в том числе труднодоступных районов страны, — говорится в сообщении. — При создании «ГЛОНАСС Забота» будут использованы исключительно российские технологические решения и отечественное программное обеспечение».

ООО «Полимед» зарегистрировано в июле 2019 года в Москве. По данным СПАРК, совладельцы: Алексей Алтынбаев (49,28%), Заур Жилоков (26%) и 100%-ная «дочка» «Арабия-Экспо Капитал» «АЭ Медицина» (24,72%). Выручка в 2021 году составила 341,8 млн руб., чистая прибыль — 2,2 млн руб.

Вопрос о лекобеспечении населения турднодоступных регионов в начале года поднимал президент Владимир Путин. В частности, он поручил правительству до 15 апреля подготовить доклад об улучшении лекарственного обеспечения сельских жителей с использованием ФАП и врачебных амбулаторий, а также объектов инфраструктуры АО «Почта России».

С 1 января Минздрав упростил процедуру выдачи фармлицензий амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам и центрам общей врачебной практики, расположенным в сельских населенных пунктах, где нет аптечной организации. Медработникам таких организаций больше не нужно подтверждать наличие дополнительного профобразования в части розничной торговли лекарственными препаратами.

Артем Косенок

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