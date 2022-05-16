«Фармасинтез» наладит производство бронхолитиков в Иркутске

Российская фармацевтическая компания «Фармасинтез» намерена запустить производство бронхолитиков в Иркутске. С первого квартала 2024 года препараты планируется выпускать в гражданский оборот. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

«Планируется создание производства современных лекарственных препаратов, применяющихся при лечении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких», – говорится в сообщении.

О создании производства речь зашла в ходе встречи губернатора Иркутской области с президентом «Фармасинтеза» Викрамом Пунией. Как заявил Пуния, планируемый объем выпуска бронхолитических лекарственных препаратов составит 136 млн капсул с порошком для ингаляций и 867 тысяч аэрозолей для ингаляций в год.

«Для нас важна поддержка со стороны правительства региона. Со своей стороны мы готовы продолжать участие в социальных проектах. Кроме того, мы предполагаем, что налоговые отчисления в бюджет Иркутской области в этом году будут больше, чем в прошлом», – сказал Викрам Пуния.

Как стало известно ранее, «Фармасинтез» в первой половине мая начнет производить препарат «Миробивир».

gxpnews