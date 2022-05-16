В России может возникнуть дефицит молекулярных тестов на аллергию

В связи с тем, что американская компания Thermo Fisher Scientific отказалась поставлять в Россию оборудование и расходники, в РФ могут стать дефицитными молекулярные тесты на аллергию, упрощающие диагностику.

Thermo Fisher Scientific – основной поставщик реагентов для молекулярных тестов на аллергены. Как рассказали изданию представители отечественных лабораторий, компания не принимает заказы из Российской Федерации на оборудование и реагенты для диагностики аллергии по методу ImmunoCAP. Запасов реагентов хватит всего на несколько месяцев. Под запрет попали все оборудование и расходники, кроме необходимых для сохранения жизни и здоровья.

Разработчик тестов – шведская Phadia Laboratory Systems (входит в Thermo Fisher Scientific). Эти тесты на сегодня считаются золотым стандартом. Благодаря реагентам можно выявить компонент, вызывающий аллергические реакции. Такие тесты практически не дают ложноположительных реакций.

Ряд российских лабораторий на 70% зависят от импортных реагентов. Стоимость закупочного материала выросла, но пока не все подняли цены на исследования. Медицинские организации сейчас ищут замену реагентам.

Эксперты спрогнозировали уход с рынка редких и узких диагностик, в частности, индивидуальных аллергенов и тестирований на аутоиммунные заболевания. На снижение популярности этих тестов также может повлиять сокращение доходов населения.

СМИ ранее сообщили о росте дефицита в России дорогостоящих лекарств.

gxpnews