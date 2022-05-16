Жители РФ сократили расходы на лекарства

Траты россиян на лекарственные препараты в апреле снизились на 64% по отношению к прошлому месяцу, посчитали в Центре развития перспективных технологий. Так, по данным системы маркировки лекарств «Честный знак», в апреле жители РФ купили препараты на 84 млрд рублей, в марте — на 134 млрд. Анализ показал, что падение трат связано с окончанием ажиотажного спроса на лекарственные препараты, пишут «Известия».

В частности, россияне в апреле купили ибупрофена на 2,6 млн упаковок меньше, чем в марте (42%), на сумму 962,2 млн рублей, когда в марте затраты на препарат составили 1,3 млрд рублей. Спрос на бисопролол был на 4,2 млн упаковок меньше по сравнению с прошлым месяцем. Если в марте россияне закупили 8,8 млн пачек этого препарата на сумму 1,6 млрд рублей, то в апреле — 4,6 млн упаковок (789,4 млн рублей). Таким образом, разница составила 89%. Кроме того, омепразола куплено меньше на 2,3 млн упаковок (38%) стоимостью 538,3 млн рублей, что на 202 млн рублей меньше по сравнению с прошлым месяцем.

Цитрамон, спрос на который в марте вырос на 36,5%, россияне также скупают менее активно. По данным «Честного знака», покупки препарата вернулись к стандартным показателям, снизившись на 36% — до 4,9 млн упаковок в апреле против 6,8 млн упаковок в марте, а траты на него сократились с 337 млн рублей до 258 млн рублей.

В марте отечественные аптечные сети испытали нагрузку по ряду позиций, на 95% превышающую стандартную. Спустя месяц спрос на препараты стабилизировался, рассказали в пресс-службе ЦРПТ.

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