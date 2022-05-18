Рустем Муратов: «Замена оболочки твердых лекарственных форм обойдется одной фармкомпании в 150 млн рублей»

Переход на нового поставщика оболочки для твердых лекарственных форм может занять полгода и обойдется в 150 млн рублей. Такие оценки представил на XXIX Российском фармацевтическом форуме им. Н. А. Семашко генеральный директор компании «Биннофарм Групп» (входит в группу АФК «Система») Рустем Муратов.
«Сейчас оболочку поставляет одна английская компания. В случае необходимости ее замены, если идти по классическому пути в законодательстве, то это 150 млн рублей только для нашей компании», – заявил Муратов, рассуждая о возможном влиянии санкций на фармацевтическую отрасль.
Расходы на замену оболочки для всех твердых лекарственных форм на рынке он оценивает в несколько миллиардов рублей.
Российские фармпроизводители ранее сообщили о сложностях с поставками вспомогательных веществ.
В России также может возникнуть дефицит молекулярных тестов на аллергию.
Как стало известно в конце апреля, выручка «Биннофарм Групп» от продаж за рубеж выросла вдвое в первом квартале. «Биннофарм Групп» и ЗАО «ОХФК» запускают производство «Молнупиравира» по полному циклу.