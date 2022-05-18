В первом квартале госзакупки росли быстрее розничного рынка

В январе – марте 2022 года госзаказчики всех уровней закупили 169,4 млн упаковок на 256,2 млрд руб. Без учета вакцины от коронавирусной инфекции закупки составили 159,3 млн упаковок на 227,7 млрд руб. На структуру закупок в первые три месяца 2022 года продолжал влиять COVID-19.

В I квартале 2022 года госзакупки лекарств выросли на 35% в рублях с учетом вакцин для профилактики COVID-19 и на 29% без учета этих препаратов. В упаковках госсегмент вырос на 18% с учетом вакцин против коронавирусной инфекции и на 12% без нее, следует из подсчетов «ФВ» по данным AlphaRM. Динамика розничного рынка была чуть меньше – +26% в рублях (367 млрд руб.) и +8% в упаковках (1,37 млрд упак.).

В госзакупках среди терапевтических групп на первом месте традиционно противоопухолевые препараты. Прирост закупок препаратов для онкобольных в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 2%. Объем закупок – 50,5 млрд руб.

На втором месте – противовирусные препараты, в I квартале 2021 года они были на девятом месте. Общая сумма поставок – 44,9 млрд руб. В первой пятерке МНН противовирусных лекарств четыре препарата относятся к лечению COVID-19 и один — к антиретровирусным.

На третьем месте – чистые вакцины, с суммой закупок 32,5 млрд руб. Из них большая часть приходится на вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции – 28,5 млрд руб.

Иммунодепрессанты стали четвертыми по объему закупок – 22,6 млрд руб., пятерку лидеров замыкают препараты для лечения заболевания системы свертывания крови – 14,2 млрд руб.

Елена Калиновская

pharmvestnik