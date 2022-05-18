Участники фармрынка заявили о продолжении работы иностранных компаний с российскими врачами

Несмотря на заявления о прекращении маркетинговой активности в России, иностранные фармацевтические компании не перестали работать с врачами. На отечественном рынке известен лишь один кейс, когда медицинские представители одного из брендов приостанавливали деятельность ровно на день, но уже на следующий день возобновили работу.

Несмотря на заморозку медийной активности и снижение SOV (Share of Voice) иностранных фармкомпаний на российском рынке, их медпреды продолжают работать с российскими врачами. Об этом рассказала заместитель генерального директора по маркетингу и продажам компании «Валента Фарм» Снежана Черногорцева в ходе конференции Digital Brand Day, передает корреспондент «ФВ».

«Нам известен один кейс на рынке, когда на один день приостановили работу медпредставителей в одной из компаний, — рассказала Черногорцева. — Нам не известно ни одного кейса, чтобы кто-то остановил рекрутмент в команду. Мы наблюдаем переход [иностранных брендов] от продажных технологий к консультационным, уход от громких статусов генеральных партнеров конференций, но работа по сохранению лояльности врачей ведется».

В марте и апреле ряд зарубежных фармкомпаний сообщили об изменении в работе на российском рынке. Так, они заявили о прекращении инвестиций, рекламной деятельности и приостановке новых клинических исследований в стране, писал «ФВ». При этом часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Екатерина Погонцева

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