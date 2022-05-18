Прирост вакансий в медицине и фармацевтике идет на убыль

За неделю количество активных вакансий в медицине и фармацевтике снизилось на 2,7% (неделя с 9 по 15 мая к предыдущей неделе). Такие данные представлены в очередном обзоре рынка труда HeadHunter. Судя по данным SuperJob, падение спроса на персонал в отрасли за неделю более существенное – минус 21%.

Как следует из статистики HeadHunter, спрос на персонал в медицине и фармацевтике начал снижаться с конца февраля. В середине апреля динамика предложений о найме стабилизировалась и даже показала некоторый рост. Однако в конце апреля кривая вакансий снова пошла вниз.

За последние 12 недель спрос на персонал в медицине и фармацевтике снизился на 11%. Больше всего за этот период сократилось количество вакансий в сфере страхования – на 73%. В целом по России вакансий стало меньше на 34%. Больше всего упал спрос на персонал в Москве – на 42%.

Прирост соискателей на рынке труда в медицине и фармацевтике за последние 12 недель составил 18%. В мае динамика роста количества резюме замедлилась. С 9 по 15 мая на рынок вышло на 0,8% соискателей меньше, чем неделей ранее. Это самый низкий показатель активности соискателей на рынке (наряду со сферой безопасности).

В медицине и фармацевтике hh.индекс (соотношение числа резюме к числу вакансий) остается одним из самых низких на рынке труда – 1,5 человека на место. В целом по России этот показатель составляет 6,2. Выше всего конкуренция за рабочие места среди юристов – на одну вакансию претендуют более 10 человек.

Наталья Маскина

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