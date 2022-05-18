Объединенная сеть «Эркафармы» и «Мелодии здоровья» не вошла в лидеры рейтинга аптечных сетей

Рейтинг аптечных сетей страны по итогам первого квартала 2022 года возглавила «Ригла». Как следует из отчета AlphaRM, доля сети составила 7%. На второе место поднялись аптеки сети «Апрель». Третье место – у «Планеты Здоровья».
По итогам января — марта 2022 года из тройки лидеров рейтинга аптечных сетей ушла «Имплозия», она переместилась на четвертое место. На шестом месте оказалась объединенная сеть «Эркафармы» и «Мелодии здоровья» (ЭРКА&МЗ).
Почти год назад было объявлено о покупке компанией «Катрен» 51% группы «Эркафарм». Ближе к 2021 году сети «Мелодия здоровья», которая входит в группу «Катрен», и «Эркафарм» объявили об объединении. Объединенная сеть не заявляла, какую долю на рынке планирует занять. По итогам первого квартала у сети 4,9%, и она на шестом месте.
Отдельно в 2021 году «Эркафарм» была пятом месте, «Мелодия» – на десятом. По расчетам AlphaRM, если бы обе сети работали как объединенная с начала года, то в рейтинге объединенная сеть по итогам 2021 года встала бы на вторую строку с долей 5,55%.
Амбициозные планы были у сети «Апрель». В августе 2021 года ее владелец Вадим Анисимов рассказывал «ФВ», что к 2022 году сеть планирует выйти на третье место, а к концу 2023-го – на первое. Пока у сети все идет по плану.
В первой десятке есть новичок – «Ирис», включающая несколько сетей. Объединение сетей «Фармаимпекс» (Ижевск), «Фармакопейка» (Омск), «Новая аптека&Аптека миницен» (Хабаровск), «Твой Доктор» (Тула), Farmani&Аптечество (Нижний Новгород), «Ставропольские Городские Аптеки» (Ставрополь), «Шах» (Астрахань), по информации AlphaRM, произошло в январе 2022 года.
|TOP10 аптечных сетей по итогам I квартала 2022 года
|Название сети
|Кол-во регионов
|Кол-во аптек на 01.04.2022
|Доля рынка, %
|Ригла (Москва)
|59
|3 457
|7
|Апрель (Краснодар)
|60
|3 438
|5,9
|Планета Здоровья (Пермь)
|54
|2 220
|5,6
|Имплозия (Самара)
|60
|3 602
|5,6
|Ирис (Москва)
|51
|3 000
|5
|Эрка&МЗ (Москва)
|52
|1 851
|4,9
|НеоФарм (Москва)
|14
|1 012
|4,2
|Аптечная сеть 36,6
|10
|1 642
|4
|Вита (Самара)
|40
|2 172
|3,5
|Фармленд (Уфа)
|10
|1 588
|2,9
|Источник: AlphaRM
Фото: Ринат Васбеев
Елена Калиновская
pharmvestnik