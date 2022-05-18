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Объединенная сеть «Эркафармы» и «Мелодии здоровья» не вошла в лидеры рейтинга аптечных сетей

Рейтинг аптечных сетей страны по итогам первого квартала 2022 года возглавила «Ригла». Как следует из отчета AlphaRM, доля сети составила 7%. На второе место поднялись аптеки сети «Апрель». Третье место – у «Планеты Здоровья».

По итогам января — марта 2022 года из тройки лидеров рейтинга аптечных сетей ушла «Имплозия», она переместилась на четвертое место. На шестом месте оказалась объединенная сеть «Эркафармы» и «Мелодии здоровья» (ЭРКА&МЗ).

Почти год назад было объявлено о покупке компанией «Катрен» 51% группы «Эркафарм». Ближе к 2021 году сети «Мелодия здоровья», которая входит в группу «Катрен», и «Эркафарм» объявили об объединении. Объединенная сеть не заявляла, какую долю на рынке планирует занять. По итогам первого квартала у сети 4,9%, и она на шестом месте.

Отдельно в 2021 году «Эркафарм» была пятом месте, «Мелодия» – на десятом. По расчетам AlphaRM, если бы обе сети работали как объединенная с начала года, то в рейтинге объединенная сеть по итогам 2021 года встала бы на вторую строку с долей 5,55%.

Амбициозные планы были у сети «Апрель». В августе 2021 года ее владелец Вадим Анисимов рассказывал «ФВ», что к 2022 году сеть планирует выйти на третье место, а к концу 2023-го – на первое. Пока у сети все идет по плану.

В первой десятке есть новичок – «Ирис», включающая несколько сетей. Объединение сетей «Фармаимпекс» (Ижевск), «Фармакопейка» (Омск), «Новая аптека&Аптека миницен» (Хабаровск), «Твой Доктор» (Тула), Farmani&Аптечество (Нижний Новгород), «Ставропольские Городские Аптеки» (Ставрополь), «Шах» (Астрахань), по информации AlphaRM, произошло в январе 2022 года.

TOP10 аптечных сетей по итогам I квартала 2022 года
Название сети Кол-во регионов Кол-во аптек на 01.04.2022 Доля рынка, %
Ригла (Москва) 59 3 457 7
Апрель (Краснодар) 60 3 438 5,9
Планета Здоровья (Пермь) 54 2 220 5,6
Имплозия (Самара) 60 3 602 5,6
Ирис (Москва) 51 3 000 5
Эрка&МЗ (Москва) 52 1 851 4,9
НеоФарм (Москва) 14 1 012 4,2
Аптечная сеть 36,6 10 1 642 4
Вита (Самара) 40 2 172 3,5
Фармленд (Уфа) 10 1 588 2,9
Источник: AlphaRM

Фото: Ринат Васбеев

Елена Калиновская
pharmvestnik

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18 мая, 2022 | Просмотров: 77