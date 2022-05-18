Число заявлений на индексацию цен на лекарства выросло на 25%

Российские производители увеличили на четверть число поданных в антимонопольную службу заявлений на индексацию стоимости препаратов в январе-апреле 2022 года.

Количество заявлений на ежегодную индексацию предельной отпускной цены на лекарства за четыре месяца 2022 года выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал заместитель главы ФАС Тимофей Нижегородцев в рамках 29 Российского фармацевтического форума в Петербурге, передает корреспондент «ФВ».

Всего производители подали 2846 заявок на регистрацию новых цен. «В тот же период 2021 года таких заявлений было 1980. Это включает и индексацию, и заявления на новую регистрацию [цен на выводимые препараты]. Количество заявлений на индексацию выросло на 25%, на регистрацию новой цены – на 50%», — сказал представитель ФАС.

Чиновник рассказал, что в службу поступило 89 заявлений на изменение стоимости лекарств из-за экономических событий в стране. Такое право есть у производителей с 2020 года, когда вышло постановление правительства №1771.

«Половина из них была одобрена с точки зрения повышения цен. Но когда наступили февральские события, стало понятно, что консервативный механизм оценки дефектуры, который был заложен, и механизмы, связанные с экономическим обоснованием расчета новой цены, требуют скорейших уточнений. Мы обсуждаем изменения в 1771, хотим еще более упрощать подачу заявлений и их рассмотрение», — заявил Нижегородцев. Он пояснил, что речь идет о возможности быстрой повторной подачи заявлений, когда ФАС отказывает производителю из-за завышенного внутреннего курса валюты в компании.

В марте правительство внесло изменения в правила особого регулирования цен производителей на ЖНВЛП, которые позволяют повысить цену в случае риска дефицита из-за ценообразования. Во-первых, снижен порог отклонения объема поступления препарата в оборот. Во-вторых, цену можно перерегистрировать исходя из среднего курса за один календарный месяц, предшествующий месяцу подачи заявления. Производители ожидали, что правительство проведет индексацию всех жизненно важных препаратов.

Фото: Юлия Куликова

Юлия Куликова

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