Производитель фармупаковки сообщил о прекращении поставок импортного картона в мае

Производители лекарств продолжают тестировать отечественный картон для упаковки препаратов. Проблема длится с февраля, но новые санкции в мае еще больше усложнили возможность доставки иностранного картона. К тому же, локдаун в Китае, затрудняет доставку материалов из страны.

Фактически поставки зарубежного картона для производства фармупаковки прекратились в мае после введения новых санкции против российских транспортных компаний. Об это сообщил генеральный директор компании «Промис» Евгений Слиняков.

По его словам, речь идет не только о новых заказах, но и о картоне, который, находился на хранении на складах европейских поставщиков. «Мы получили от них уведомление с просьбой вывезти остатки со склада в срок до 6 мая, однако из-за санкций в отношении российских транспортных компаний, введенных с 30 апреля, сделать этого не успели. Доставить картон европейскими транспортными компаниями также не удалось», — пояснил он.

Проблема с зарубежным картоном возникла еще в феврале, но производители препаратов пока не успели завершить полный переход на альтернативные материалы. К тому же, доставку китайского картона осложняет локдаун в Китае. Компании продолжают тестировать отечественный и белорусский картоны, чтобы на них не расплывались коды маркировки при на несении и дальнейшей транспортировке.

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